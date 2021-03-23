شكرا لقرائتكم خبر عن "سبيماكو الدوائية" تتحول للربحية في 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 120 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 109.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 484 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 153.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 293.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بمبلغ 73 مليون ريال نتيجة الزيادة في مبيعات القطاع الخاص، والتي عززها انخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ 122 مليون ريال كنتيجة رئيسية لتحسين كفاءة الإنتاج.

وارتفعت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 34 مليون ريال سعودي بنسبة 10%، وانخفض مصروف الانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 94 مليون ريال سعودي 98%.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 120 مليون ريال، موزعة على عدد 120 مليون سهم، بحصة تبلغ 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 130.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 195.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.