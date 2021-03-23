شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دلة الصحية" تتراجع 32% خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة دلة للخدمات الصحية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 31.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 100.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 146.9 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 125.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 154.4 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة خسائر بداية تشغيل مستشفى الدكتور محمد فقيه التي تستثمر الشركة بها حصة 31.21%، كما هو متوقع. بالإضافة إلى اخذ مخصصات للأرصدة المدينة إضافية احترازية ناتجة عن تباطؤ الدورة الاقتصادية لبعض مديني الشركة. وذلك بالإضافة إلى الخسائر الائتمانية الناتجة عن تجميع الشركات تبعاً للاسحواذات.

كذلك تراجعت المبيعات إلى 1.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.252 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 80 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 77.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.