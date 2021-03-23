شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع والأنظار على تصريحات "أندرو بيلي " والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل عزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، تركيزا على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،يأتي هذا قبيل تصريحات هامة من محافظ البنك المركزي البريطاني "أندرو بيلي".

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.3788$ الأدنى منذ 5 آذار/مارس الجاري ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3859 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3864$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد الجنيه الإسترليني نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.4% ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل مخاوف انتقال التوترات المالية فى تركيا إلى العديد من الأسواق الأخرى ،بالإضافة إلى مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا بعد تشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى.

بحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش يتحدث محافظ البنك المركزي البريطاني "أندرو بيلي " فى حدث عبر الانترنت تستضيفه مجلة "الإيكونوميست" ،من المنتظر الحديث عن تطورات الاقتصاد فى المملكة المتحدة ومستقبل السياسة النقدية التحفيزية.