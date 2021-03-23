شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدو» الصينية المدرجة في وول ستريت تنضم إلى بورصة هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم «بايدو» 1% في أول ظهور للشركة في بورصة هونج كونج، الثلاثاء. وجمعت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، المدرجة بالفعل في الولايات المتحدة، 3.1 مليار دولار في قائمة هونج كونج الثانوية.

على عكس العروض العامة الأولية، قد لا يتم الترحيب بالقوائم الثانوية بارتفاعات ضخمة في اليوم الأول حيث يتم تداول أسهم الشركة بالفعل في بورصة أخرى.

تعد قائمة هونج كونج لحظة مهمة بالنسبة إلى «بايدو»، أكبر محرك بحث في الصين. وقد مرت الشركة بعامين صعبين منذ منتصف عام 2018 وتخلفت عن منافسيها مثل «علي بابا» و«تينسينت». وفشلت «بايدو» في التحرك بسرعة حيث تدفق المستخدمون الصينيون على البحث عبر الهاتف المحمول وأضر سوق الإعلانات القوي بالعمل التجاري.

لكن التحول، بقيادة الرئيس التنفيذي روبن لي، ركز على إقناع المستثمرين بأن عملاق التكنولوجيا رائد في مجال الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية في محاولة لتنويع مصادر إيراداته بما يتجاوز الإعلانات. ويبدو أن هذا يؤتي ثماره.

في منتصف مايو 2018، أغلقت أسهم بايدو المدرجة في الولايات المتحدة عند 284.07 دولار للسهم، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. لكن السهم انخفض لاحقا بأكثر من 70% إلى أدنى مستوى عند 83.62 دولار في مارس 2020 مع انهيار سوق الأسهم. كان هذا أدنى مستوى إغلاق منذ إبريل 2013.

ولكن منذ أدنى مستوى في مارس 2020، ارتفعت الأسهم بما يزيد على 200%. سجلت أسهم بايدو أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 354.82 دولار في فبراير.

(وكالات)