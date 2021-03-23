شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: تقارير عن إنفاق 3 تريليونات دولار للبنية التحتية سابقة لأوانها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البيت الأبيض، الاثنين إن تقارير بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدرس إنفاق 3 تريليونات دولار على البنية التحتية وأولويات أخرى، سابقة لأوانها ولا تعكس تفكير البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مستشارين لبايدن يستعدون لتقديم توصيات بأن ينفق ما يصل إلى 3 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد وخفض انبعاثات الكربون وتضييق التفاوتات الاقتصادية وبدء خطة عملاقة للبنية التحتية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست وشبكة تلفزيون (سي إن إن) إن مسعى بقيمة 3 تريليونات دولار من المتوقع أن تكون في شقين، أحدهما يركز على البنية التحتية والآخر مكرس لأولويات محلية أخرى.

وامتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في حديث إلى الصحفيين، عن تأكيد تلك التقارير لكنها قالت إن بايدن سيتلقى إفادة من مستشاريه الاقتصاديين هذا الأسبوع بشأن «حجم ونطاق» المقترحات.

وقالت ساكي في بيان منفصل «الرئيس بايدن وفريقه يدرسون نطاقاً من الخيارات المحتملة فيما يتعلق بكيفية الاستثمار في الأسر العاملة وإصلاح قانوننا للضرائب بحيث يكافئ العمل لا الثروة».

وأضافت قائلة «تلك المناقشات جارية، ولهذا فإن أي تكهنات بشأن مقترحات اقتصادية مستقبلية هي سابقة لأوانها ولا تعكس تفكير البيت الأبيض». (رويترز)