شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مارادونا يحصل على الجنسية الأرجنتينية الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية في بوينس آيرس الاثنين إن دييجو جونيور، نجل نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، سيحصل على الجنسية الأرجنتينية في 25 آذار/ مارس الجاري.

وأعرب الصحفي الرياضي ومدرب كرة القدم والأب لطفلين، دييجو أرماندو مارادونا سيناجرا (34 عاماً) رسميًا عن رغبته في الحصول على جنسية والده.

وينص القانون في الأرجنتين على أن أبناء المواطن الأرجنتيني المولودين في الخارج يمكنهم اختيار اكتساب الجنسية.

ولعب دييجو مارادونا معظم مسيرته الكروية في أوروبا، مع برشلونة الإسباني، ولكن بشكل خاص في إيطاليا لمدة ثماني سنوات من 1984 إلى 1992 مع نابولي، حيث يحمل الملعب اسمه الآن.

وقال دييجو جونيور في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأرجنتينية: «لقد كان واضحاً لي دائماً أنني 50% من نابولي و50% أرجنتيني، لطالما كانت لديّ الرغبة والأمل في إضفاء الطابع الرسمي على انتمائي الأرجنتيني، بالنسبة لي، هذا مصدر فخر كبير وعاطفة وأنا أعلم، من السماء، أن والدي سيكون أيضا فخوراً جداً».

ولد دييجو جونيور في 20 أيلول/ سبتمبر 1986، وهو الأكبر من بين خمسة أشقاء اعترف بهم مارادونا مع دالما (33 عاماً) وجيانا (32 عاماً) من زوجته السابقة كلاوديا فيلافينيي، وجانا (24 عاماً) من علاقة مع فاليريا سابالين، ودييجو فرناندو (7 سنوات) نجل صديقته الاخيرة فيرونيكا أوجيدا.

كانت دالما وجيانا على مدى سنوات الطفلتين الوحيدتين اللتين اعترف بهما مارادونا، كانت كلاوديا فيلافينيي التي كان يعرفها في سن الخامسة عشرة، صديقته الأولى وزوجته الوحيدة قبل طلاقهما في عام 2003.