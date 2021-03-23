شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستدعي مبعوث الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على العقوبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أنها استدعت سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا شابوي لتقديم «احتجاج قوي» على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين صينيين، فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وقالت الوزارة في بيان: إن نائب وزير الخارجية تشين غانغ، أبلغ شابوي بأن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم خطئه ويصححه تجنباً لإلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين، الاثنين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ في أول تحرك غربي منسق ضد بكين في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وردت الصين فوراً بإجراءات عقابية بدت أوسع نطاقاً فأدرجت على القائمة السوداء مشرعين ودبلوماسيين أوروبيين ومراكز أبحاث، بما في ذلك عائلات، ومنعت شركاتهم من التجارة معها. وتريد الحكومات الغربية محاسبة الصين على الاعتقالات الجماعية للإيغور في شمال غرب البلاد.