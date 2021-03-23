شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021.. وعيار 21 بـ766 جنيها والان مع تفاصيل الخبر



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 766 جنيها. القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 في مصر، والتي سجلت تحركا محدودا للغاية نحو الارتفاع، والذى قد لا يكون مؤثرا في سوق الصاغة.أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 766 جنيها. عيار 18 سجل 656.5 جنيها. عيار 24 يسجل 875.5 جنيه. الجنيه الذهب 6128 جنيها. أونصة الذهب 1739 دولار.

الدولار تماسك قرب أعلى مستوى في 4 أشهر، وارتفعت عائدات السندات الأمريكية وهو ما خلق حالة اضطراب في سوق الذهب.

قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بالإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر، حيث قال الفيدرالي إن البرامج والفائدة ستظل قرب الصفر مستمرة حتى التعافي الاقتصادي التام وعودة التوظيف الكامل، وهذا بالتأكيد أثر في دعم أسعار الذهب في نهاية الأسبوع وارتفع المعدن الأصفر 1745 دولارا بختام التعاملات، لكن الأسعار تراجعت قليلا مدعومة بارتفاع الدولار.

الذهب كأحد أهم الأصول أصبح في محط أنظار قوائم المستثمرين في الفترة الأخيرة، رغم أن المعدن الأصفر كان غير ذي صلة بتطورات الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما قويت حركة الأسواق في قطاعات المخاطرة ولكن الذهب ينفض عن نفسه الغبار الآن، ويعود لاعبا في الساحة بعد تلقية الضربة تلو الأخرى لفترة طويلة وبدأ المستثمرين يلجؤون للذهب مرة أخرى في ظل عودة تقلبات الأسواق، لكن لا يمكن الرهان على استمرار الطلب المرتفع نسبياً على الذهب بسبب التقلبات المستمرة في سعر الدولار وكذلك عائد السندات الأمريكية، التي تؤثر بصورة مباشرة على أسعار المعدن الأصفر.