شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم بالسوق المصرى.. الكيلو بين 26-30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن المزارع سجلت 23 جنيها في المزرعة وسجل السعر للمستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وأن أسعار الدواجن البلدى سجلت 30 جنيها في المزرعة بينما سجل السعر للمستهلك 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر البيض في المزرعة 35 جنيها للكرتونة، سجل سعر المستهلك 39-43 جنيها للكرتونة، البيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.