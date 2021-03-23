الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم بالسوق المصرى.. الكيلو بين 26-30 جنيها

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن المزارع سجلت 23 جنيها في المزرعة وسجل السعر للمستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وأن أسعار الدواجن البلدى سجلت 30 جنيها في المزرعة بينما سجل السعر للمستهلك 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو. 

 

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر البيض في المزرعة 35 جنيها للكرتونة، سجل سعر المستهلك 39-43 جنيها للكرتونة، البيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة. 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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