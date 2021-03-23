شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء.. يرتفع 3 قروش ويسجل 15.66جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار فى ثالث أيام تعاملات البنوك الصباحية الثلاثاء 23-3-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، بمقدار "3 قروش" ليسجل فى البنك الأهلى 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل رصدت بيانات حكومية، حجم التحويلات الخارجية التي شهدتها مصر ضمن مصادر النقد الأجنبي خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات بدون مقابل "الخاصة"، نحو 20 مليارا و305 مليون دولار، و244 ألف دولار.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.

15.78 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.75 جنيه. سعر الدولار فى بنك مصر15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه. سعر الدولار فى بنك مصر15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.68 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.65 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه. سعر الدولار فى بنك عودة 15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.