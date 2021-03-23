شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تؤجل تشغيل مصفاة الزور الكويتية البالغ قيمتها بـ 16 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت مصادر أن يتم تأجيل عمل مصفاة الزور الكويتية البالغ قيمتها 16 مليار دولار، بسبب القيود الحكومية للسيطرة على انتشار كوفيد 19.

وكان من المعلوم أن المشروع في طريقه لبدء العمل مع أوائل عام 2021، لكن المشاكل في مرحلة التشغيل تعني أنه من المتوقع أن يبدأ المرفق عبر الإنترنت في وقت لاحق من العام، بحسب صحيفة الجريدة الكويتية.

وقالت المصادر إنه تم ضخ الخام إلى المصفاة لأول مرة، كما هو مخطط، في ديسمبر، لكن خلال الأشهر الأخيرة تأثرت عملية التشغيل بالقيود التي فرضتها كورونا على التأشيرات، وقيود المطارات، سواء داخل الكويت أو في البلدان الأخرى.

والمصفاة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615000 برميل في اليوم، ستبدأ العمل على الرغم من عدم اكتمال خط أنابيب التغذية الأساسي من مصفاة ميناء عبدالله في الكويت، وعندما أصبح من الواضح أن خط أنابيب التغذية الأساسي سيتأخر تم وضع خطة لتنفيذ خط أنابيب تغذية ثانوي من مصفاة ميناء عبدالله، سيتم استخدامه اعتبارا من 1 ديسمبر لملء الخزانات في موقع مصفاة الزور.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن مصفاة الزور المقدرة طاقتها التكريرية بنحو 615 ألف برميل يوميا والتي تأجل إنجازها لفترة طويلة، ستتأخر عن الموعد النهائي الأخير الذي كان محددا من قبل لبدء عملياتها في الربع الأول من هذا العام، والذي يقتضي بدء التشغيل التجاري بعد بضعة أشهر.

ومع استمرار الكويت في بذل الجهود للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، فإن المشروع لا يزال «يواجه تأخيرات» وأن بدء التشغيل سيبقى متوقفا لعدة أشهر قادمة، وعلى الأرجح حتى الربع الثالث من هذا العام.

وكانت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" تحملت 4.216 مليون دينار (نحو 13.96 مليون دولار) لتمديد وثائق التأمين الخاصة بمشروع مصفاة الزور، نتيجة تأخير المشروع عن المواعيد التعاقدية المحدّدة.

وقالت مصادر مطلعة، إن تمديد الوثائق التأمينية للمشروع لم يتناسب مع فترة انتهاء المشروع المتوقعة في سبتمبر من العام الجاري، لأن الوثائق مُددت من 16 نوفمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2020، ما يترتب عليه تمديد الوثائق مرة أخرى.

يشار إلى أن مصفاة الزور ستكون أكبر مصفاة في الشرق الأوسط عندما يتم تشغيلها، لترفع إجمالي طاقة الكويت التكريرية من نحو 800 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر إلى 1.415 مليون برميل يوميا.

وقد تم تصميم المصفاة لمعالجة الخام الثقيل في الغالب، بما في ذلك من مشروع فارس السفلي في شمال شرق البلاد.