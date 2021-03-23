شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ريت: قيمة الأصول تتجاوز 1.5 مليار ريال بنهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الراجحي المالية عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق الراجحي ريت، وتضمن تسجيل صافي أصول بنهاية العام 2020 نحو 1.51 مليار ريال، بإجمالي دخل نحو 170.37 مليون ريال.

وأوضح التقرير المالي للصندوق على السوق المالية السعودية "تداول"، فإن صافي الربح للعام الماضي بلغ نحو 12.45 مليون ريال.

وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب نحو 93 مليون ريال، وبلغ مخصص الانخفاض في قيمة العقارات نحو 64.9 مليون ريال، وفقا للتقرير.

وبلغ عدد الوحدات القائمة بنهاية 2020 نحو 161.86 مليون وحدة، بصافي قيمة للوحدة 9.34 ريال بالقيمة الاسمية، وبلغ صافي قيمة الوحدة بالقيمة العادلة 9.75 ريال.

وبلغ عائد توزيعات الأرباح السنوية للفترة بناء على القيمة الاسمية 5.6%، وسجل الصندوق إجمالي توزيعات الأرباح نحو 90.64 مليون ريال في 2020.

وبحسب التقرير المالي فإن مجموع الرسوم والمصروفات تتضمن مبلغ الربح المدفوع والخاص بتمويل المرابحة القائم حالياَ ومصاريف استهلاك الاستثمارات العقارية.

وبلغ إجمالي الدخل من العمليات نحو 106.57 مليون ريال.

وكانت شركة الراجحي المالية أعلنت في مطلع فبراير الماضي عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من الأول من يوليو 31 ديسمبر من عام 2020، بقيمة 45.3 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من الأول من يناير حتى 30 يونيو من عام 2020، بقيمة 45.3 مليون ريال، موزعة على 161.9 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.8%.

وأفاد الصندوق، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على 161.9 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.8%.