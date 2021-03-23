الاقتصاد

"تداول" تقرر إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 10 ملايين ريال

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية "تداول"، عن تغيرات في أدوات الدين، تضمنت إلغاء إدراج إصدار بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين ريال لانتهاء أجله.

وقالت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ذلك بنهاية عمل جلسة يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

كانت "تداول"، قد وافقت يوم الخميس الماضي، على إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بنحو 7.674 مليار ريال، تضمنت موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.964 مليار ريال.

وكذلك وافقت "تداول"، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.71 مليار ريال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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