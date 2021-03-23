شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تقرر إلغاء إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 10 ملايين ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن تغيرات في أدوات الدين، تضمنت إلغاء إدراج إصدار بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين ريال لانتهاء أجله.

وقالت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ذلك بنهاية عمل جلسة يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

كانت "تداول"، قد وافقت يوم الخميس الماضي، على إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بنحو 7.674 مليار ريال، تضمنت موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.964 مليار ريال.

وكذلك وافقت "تداول"، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.71 مليار ريال.