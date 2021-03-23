شكرا لقرائتكم خبر عن "النفيعي للاستثمار" تتوقع نمو أرباح "أرامكو" 60% في 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، أن تحقق شركة أرامكو السعودية، قفزة في أدائها، مشيرا إلى أن التوقعات وفق متوسطات دور الأبحاث، تشير إلى نمو أرباحها للعام 2022 بنسبة 60% مقارنة مع 2021.

وقال إن التوقعات الإيجابية لنمو صافي أرباح أرامكو في الربع الأول، تأتي بفعل تعافي الطلب وانحسار الجائحة.

ورجح تلك التقديرات إلى حالة التحسن الاقتصادي العالمية، وارتفاع أسعار النفط، وتوزيع اللقاحات في مختلف دول العالم، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الشركة ستواصل في المرحلة المقبلة التوزيعات النقدية بعد أن حافظت على توزيع أكثر من 70 مليار في الربع الرابع، دليل على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه حملة الأسهم.

ومنذ أيام، أعلنت أرامكو تراجع إيراداتها بنسبة 30% بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع حجم المبيعات إلى 768 مليار ريال، كما انخفض صافي الأرباح بنسبة 44% إلا أنها كانت أفضل من توقعات المحللين، حيث سجلت في عام 2020 نحو 184 مليار ريال.

وكان رئيس أبحاث شركة "الراجحي كابيتال"، مازن السديري، قال إن نتائج شركة أرامكو السعودية في 2020 تعتبر جيدة وجاءت قريبة من توقعاتنا، حيث مثلت فارقا بنحو 2% عن توقعاتنا فيما يخص الإيرادات، و9% في صافي الربح.

وأضاف السديري، أن افتراضات الراجحي لنتائج أعمال شركة أرامكو استندت إلى أن الإنتاج يبلغ 8.9 مليون برميل يومياً، والتصدير عند 6.2 مليون برميل بقيمة 94 مليار ريال، والاستهلاك المحلي عند 25 مليار ريال، كما افترضت الراجحي، تضمين إيرادات سابك البالغة 32 مليار ريال ضمن مبيعات أرامكو، فضلاً عن 50 مليار ريال من عمليات التكرير down stream.