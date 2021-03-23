شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتجه لإنشاء وكالتين لتقديم الفرص الاستثمارية وتجهيزها للمستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن الوزارة تتجه لإنشاء وكالتين تعنى بتقديم الفرص الاستثمارية وتجهيزها للمستثمرين.

وأضاف الوزير أن الوكالتين ستقومان بوضع هذه الفرص على منصة متخصصة، كما لن تكون مقتصرة على الاستراتيجيات القطاعية والتوصيف العام والشامل، وإنما تفصيل لهذه الفرص مع تحديد مستهدفاتها الربحية، وتوضيح التشريعات المطبقة عليها، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح الفالح أن الوزارة تسعى من وراء منصة "استثمر في السعودية" تقليل المخاطر وتوزيعها بشكل مناسب بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتوقع أن يكون عدد الفرص التي ستعرضها المنصة لكل قطاع بالآلاف، وضمن دائرة المئات للقطاعات الصغيرة.

وأشار خلال حديثهفي لقاء نظمته غرفة الشرقية، إلى أن ذلك يشمل الفرص الكبرى التي تقدر بعشرات المليارات؛ إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد وزير الاستثمار أن السعودية تستعد الآن لفترة ما بعد جائحة كورونا، عبر ما وصفه بالمرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الخمس سنوات الماضية كانت مرحلة إصلاح وإعادة ترتيب، وستكون هناك فرص استثمارية قادمة لا تعد ولا تحصى.

واستطرد قائلا:"مع العمل التشاركي مع القطاعين العام والخاص سنتمكن من انتهاز هذه الفرص واللحاق بمستهدفات رؤية المملكة 2030".

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.