شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة السعودية.. تحالف أوبك بلس يرفع نسبة الإلتزام بالتخفيض الشهري للإنتاج لـ113% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدران من تحالف أوبك بلس إن نسبة التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط زادت إلى 113% في فبراير مقارنة بما كانت عليها في يناير 2021 وهي نسبة 103%.

وأوضح المصدرين أن امتثال أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بلغ 124%، شاملا الخفض الطوعي الإضافي من السعودية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن امتثال غير أعضاء أوبك في التحالف بلغ 94%.

وعاودت أسعار النفط الهبوط، أمس الاثنين، مع تجدد المخاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا لإبطاء تعاف متوقع للطلب على منتجات الوقود.

وتراجعت أسعار برنت 34 سنتا ما يعادل 0.35% إلى 64.62 دولار للبرميل. وفقد الخام الأميركي ما يعادل 1.7% إلى 60.38 دولار لبرميل. وهبط العقدان أكثر من 6% الأسبوع الماضي.