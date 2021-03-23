شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تسعى لرفع الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن الشركة ستباشر أعمالا هندسية لزيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل، متوقعاً صعوداً قوياً للطلب على النفط مستقبلا.

وقال:"متفائلون بشأن سوق النفط"، مشيرا إلى أن الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يوميا بنهاية 2021 بينما الطلب العالمي 92-93 مليون برميل يوميا حالياً، بحسب موقع قناة العربية.

وقال إننا متفائلون جدا حيال 2021 ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 أفضل، مضيفا:"نلاحظ أن الطلب في الصين اقترب من مستويات ما قبل الجائحة، لكن ليس بعد في أوروبا".

وكان أمين الناضر أكد في تصريحات سابقة، أن "أرامكو" تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم، مشيرا إلى أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم.

وقال الناصر، إن شركة أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية"، مشدداً على أن "توزيعاتنا عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم".

كشفت البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، المُعلنة يوم الأحد الماضي، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.4% خلال العام 2020 لتبلغ نحو 183.76 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 330.69 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 383.36 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 674.87 مليار ريال خلال العام 2019.