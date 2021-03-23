شكرا لقرائتكم خبر عن «ترايستار» تعتزم طرح 24% وإدراج أسهمها في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة النجم الثلاثي للنقليات المعروفة باسم «ترايستار»، وهي شركة عالمية تقدم الحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة، ويقع مقرها في دبي، عزمها المضي قدمًا في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

35 سفينة بحرية

تأسست شركة النجم الثلاثي للنقليات «ترايستار» في عام 1998 كمقدم لخدمات النقل البري لصناعة البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تطورت لتصبح شركة عالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للطاقة تقدم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة من الشركات الاستثمارية «الممتازة». وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات وتمتلك أكثر من 2,000 أصل من أصول النقل البري و35 سفينة بحرية، بما في ذلك تشغيل 69 مستودع وقود وأكثر من 100 موقع خاص بعمليات الإمداد بالوقود في الأماكن النائية، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الخدمات المتكاملة.

الوقود عن بعد



وتعد المجموعة الشريك المفضل لشركات النفط العالمية والوطنية. وتمتد عروض خدمات شركة النجم الثلاثي للنقليات المتنوعة والمتكاملة لتشمل الخدمات اللوجستية للوقود بهدف دعم بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية للمنظمات الحكومية الدولية في المناطق الجغرافية النائية (الوقود عن بعد) وكذلك المشروعات التجارية (الوقود التجاري) والخدمات اللوجستية البحرية والنقل البري والتخزين بالإضافة إلى مستودعات الوقود. وتتمتع شركة النجم الثلاثي للنقليات بمكانة فريدة كمقدم للحلول اللوجستية الشاملة والمتكاملة للطاقة لقاعدة عملاء عالمية من الدرجة الممتازة يتطلع إليها الكثيرون.

380 مليون درهم الأرباح

تحظى المجموعة بسجل حافل بالنمو كما يتضح من معدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية التشغيلية الذي بلغ 12.4% في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020، كما حققت في تلك الفترة هامش أرباح ثابت قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين يتراوح من 20.1% إلى 22.8%. وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حققت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 453.4 مليون دولار (1.6 مليار درهم)، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 103.6 مليون دولار (380 مليون درهم). ويستند هذا السجل إلى نموذج أعمال قوي وتميز تشغيلي وإدارة مالية صارمة.

وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة النجم الثلاثي للنقليات: «أشعر بالفخر لأنني شهدت تطور شركة النجم الثلاثي للنقليات من شركة محلية للنقل البري إلى مقدم عالمي متميز للحلول اللوجستية المتكاملة للطاقة يقدم خدماته للعملاء الممتازين، وذلك من خلال عروض خدمات تشمل النقل البري والبحري، والتخزين المتخصص، ومستودعات الوقود، وعمليات إمداد الوقود.»

يوجين ماين

وأضاف: لقد أصبحت شركتنا، التي تتمتع بسمعة طيبة بُنيت عبر سنوات من التميز التشغيلي؛ مدعومة بنموذج يركز على العملاء والتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، شريكًا لوجستيًا موثوقًا به لشركات النفط الكبرى على مستوى العالم. يمثل الطرح العام الأولي لشركة النجم الثلاثي للنقليات مرحلة فارقة في مسيرة المجموعة بينما نواصل النمو والابتكار وتشكيل مستقبل صناعة الخدمات اللوجستية.

الإدراج في إبريل

من المتوقع أن يمثل حجم الطرح ما يصل إلى 24% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال شركة النجم الثلاثي للنقليات بعد الطرح.

من المتوقع أن يشتمل الطرح على أسهم جديدة مصدرة من قبل شركة النجم الثلاثي للنقليات وأسهم سيتم بيعها من قبل مساهمين حاليين. وتتوقع شركة النجم الثلاثي للنقليات أن تتلقى ما يتراوح بين 120 و160 مليون دولار من إجمالي المتحصلات الأولية من الطرح.

جهاز الإمارات للاستثمار

من المتوقع إدراج الأسهم في سوق دبي المالي في أبريل/ نيسان 2021، رهنًا بأوضاع السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الحصول على الموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيتم إتاحة الطرح للمستثمرين المؤهلين. وسيتم تخصيص 5% من الطرح لعرضها على جهاز الإمارات للاستثمار.

من المتوقع أن يكون الطرح متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، رهنًا بصدور تأكيد من قبل لجنة الرقابة الشرعية، يوم تاريخ استلام صافي متحصلات الطرح و عند استخدام جزء من متحصلاته لسداد حوالي 197 مليون درهم من القروض والذمم الدائنة المستحقة لأطراف ذات علاقة.

تخصيص أسهم الطرح

في حالة تخصيص كل أسهم الطرح، فإنها ستمثل ما يصل إلى 24% من الأسهم.

سوف يشمل الطرح إصدار 199,000,000 سهم جديد بالإضافة إلى طرح ثانوي يصل إلى 88,760,000 سهم حالي من قبل المساهمين الحاليين.

يتم طرح الأسهم الحالية من قبل شركة أجيليتي تريستار اس بي في ليميتد (والتي تعتبر شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع هي المالك الوحيد الاساسي المستفيد منها)، وشركة ستار القابضة المحدودة (والتي تعتبر مؤسسة الخليج للاستثمار المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها) وشركة دياموند المحدودة ذات الأغراض الخاصة (والتي يعتبر السيد يوجين ماين المالك الوحيد الأساسي المستفيد منها) (يُشار إليهم فيما يلي بلفظ «المساهمين البائعين»)، والذين يمتلكون حاليًا 65.12% و19.61% و15.27% من أسهم الشركة على التوالي.



يتألف الطرح من طرح أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين في دولة الإمارات وعدد من البلدان.

من المتوقع أن يتم تخصيص الطرح لأنواع معينة من الأشخاص الاعتباريين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وبما يتفق مع تعريف المستثمر المؤهل في نظام طرح الأسهم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات، مع حد أدنى لحجم الطلب يبلغ 500,000 درهم.

بنوك الطرح

تم تعيين اتحاد بنوك للطرح يتألف من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد كمنسقين عالميين ومديري سجل اكتتاب متضامنين. كما تم اختيار بنك أبوظبي الأول منسقا إقليميا متضامنا ومدير اكتتاب ومدير سجل اكتتاب متضامن، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود منسقا إقليميا متضامنا ومدير سجل اكتتاب متضامن، وبنك سوسيتيه جنرال مدير سجل اكتتاب متضامن للطرح وشركة المركز المالي الكويتي مديرًا مشاركًا، ويشار إلى بنك أوف أمريكا للأوراق المالية وسيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وبنك سوسيتيه جنرال وشركة المركز في هذا المستند باسم «المديرين». ويعمل بنك موليس آند كومباني كمستشار مالي مستقل لشركة النجم الثلاثي للنقليات.

توزيعات الأرباح

وبالنسبة لتوزيعات الأرباح المعلن عنها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، دفعت شركة النجم الثلاثي للنقليات 29,6 مليون دولار إلى المساهمين البائعين منها 10 ملايين دولار كأرباح عادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والباقي كأرباح خاصة قبل الاكتتاب العام.

سيدفع المساهمون البائعون جميع مصاريف الطرح (المقدرة بـ 19.6 مليون دولار) للاكتتاب العام.

بالنسبة لتوزيعات الأرباح المعلن عنها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، تستهدف شركة النجم الثلاثي للنقليات نسبة توزيع تتراوح بين 60% إلى 70% من صافي الدخل. وتعتزم شركة النجم الثلاثي للنقليات دفع توزيعات أرباح بقيمة 12,5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2021 كتوزيعات أرباح مؤقتة، مع توقع دفع الباقي في الربع الثاني من عام 2022 كتوزيعات أرباح نهائية. وبعد ذلك، تعتزم شركة النجم الثلاثي للنقليات توزيع الأرباح على أساس سنوي بنسبة توزيع تصل إلى 60% من صافي الدخل.