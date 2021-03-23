شكرا لقرائتكم خبر عن مصر خامس أكبر منتج للطماطم فى العالم و34 مليون دولار صادرات حتى أغسطس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات مصر من الطماطم، خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى أغسطس من عام 2020 قيمة تصديرية بلغت 34 مليون دولار، موزعة على 136 ألف طن، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، إلا أن هذة الكميات لا تعدى الـ3% من إجمالى المزروع سنويا من الطماطم، وفقا لتصريحات سابقة للمنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والذى أكد على أن مصر خامس أكبر منتج للطماطم على مستوى العالم إلا أنها تصدر 3% فقط من إنتاجها للخارج لأن هناك فقد للمحصول أثناء نقله للسوق بطرق سيئة، بالاضافة إلى العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

ومع توجه القيادة السياسية بضرورة ارتفاع قيمة الصادرات المصرية سنويا إلى 100 مليار دولار ، وارتفاع الإنتاج الكبير من محصول الطماطم فى مصر من المسئول عن رفع القيمة التصديرية للطماطم المصرية ، فى الوقت الذى تعتبر مصر ليست الوحيدة التى تتعرض لفقد السلع الزراعية، حيث ظهر أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة وأعلن أن ما يعادل 1.3 من الغذاء العالمى يهدر أثناء عمليات حصاده ونقله لمنافذ بيعه.

وكان مصطفى النجار، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن زراعة الطماطم لها 3 عروات على مدار العام تختلف كل عروة عن غيرها فى طبيعها إنتاجها والوضع المناخى خلال فترة زراعتها من درجات الحرارة ، موضحا أن السبب فى تلف محاصيل الطماطم بنسب كبيرة هى أن 95% من زراعتها مكشوفة، والأفضل منها هى الصوب الزراعية التى تتحكم فى درجات الحرارة وخروج سلع ناضجة لا تتأثر بالعوامل المناخية قبل حصادها .

وقال إن مشاكل الزراعات المكشوفة كثيرة ومنها ارتفاع إصابات المحصول لأى سبب ، وارتفاع معدلات الإهدار أثناء النقل بالإيدى العاملة ، موضحا أنه لتقليل المشاكل لابد من تحويل جزء من الزراعات المكشوفة إلى الصوب الزراعية التى تسهم فى جودة أعلى وتكلفة أقل فى الزراعة رغم ارتفاع تكلفة البنية التحتية خلال إنشاء الصوب نفسها إلا أن تكاليف الزراعة بعد ذلك قليلة.

وشدد عضو الشعبة العامة للمصدرين، على ضرورة الاهتمام بالتصدير بكميات كبيرة للمحاصيل الزراعية ومنها الطماطم، حتى لا يتعرض الفلاحون للخسارة وتنخفض سعرها إلى 25 قرشا فى حالة تعرض التصدير لأى مشكلة.

يذكر أن أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة ممثلة فى إدراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية أن حجم إنتاجية محصول الطماطم فى الموسم الصيفى لمدة 4 أشهر تبلغ 3.1 مليون طن فى مساحات سجلت 207 آلاف فدان، وتمت الزراعة بداية من شهر مايو ويونيو والحصاد فى يوليو وأغسطس مقابل 192 ألف فدان فى الموسم المقابل من العام الماضى بزيادة 15 ألف فدان .