شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول ويلين أمام الكونجرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ مطلع آذار/مارس وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس حيال سياسات الاحتياطي والخزانة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.22% لتتداول عند 1,737.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,741.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,740.40$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 91.88 مقارنة بالافتتاحية عند 91.81.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 189$ مليار مقابل 179$ مليار في الربع الثالث الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أول حدث يجمع محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين وذلك لشهدتهم أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز".

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 15 مقابل 14 في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 2.1% إلى 872 ألف مقابل ارتفاع 1.6% عند 923 ألف منزل في كانون الثاني/يناير الماضي.

وصولاً إلى حديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدية مع حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك عن مبادرات التنوع، الإنصاف والشمول، ومروراً بحديث نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن تغير المناخ في مؤتمر سيريس والتي سوف تتحدث لاحقاً أيضا اليوم عن التوقعات الاقتصادية في مؤتمر السياسة الرابطة الوطنية لرجال الأعمال الاقتصاديين.

كما من المقرر أن يتحدث في وقت لاحق اليوم عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن اقتصاد نيويورك في مناقشة عبر الإنترنت مع قادة الأعمال في وسط نيويورك، بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 122.99 مليون ولقي 2,711,071 شخص مصرعهم في 223 دولة.