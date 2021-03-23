شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية موضحة تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل كبرى الاقتصاديات الآسيوية ووسط التطلع إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام الكونجرس الأمريكي حيال سياسات الاحتياطي الفيذرالي والخزانة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.24% ليخسر 4.87 نقطة ويصل إلى المستوى 1,985.31، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.06% ليخسر هو الأخر 16.65 نقطة ويصل إلى المستوى 29,157.50.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.44% ليخسر 72.65 نقطة ويصل إلى المستوى 4,984.50، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.19% ليخسر هو الأخر 40.88 نقطة ويصل إلى المستوى 3,402.56.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.18% ليخسر 339.63 نقطة ويصل إلى المستوى 28,545.71، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.56% ليخسر هو الأخر 17.02 نقطة ويصل إلى المستوى 3,018.44.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.53% ليربح 65.25 نقطة ويصل إلى المستوى 12,394.34، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.02% ليخسر 1.35 نقطة ويصل إلى المستوى 6,751.10.