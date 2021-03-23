شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحاول تقليص الخسائر- تحليل - 23-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج مؤخرا تقليص الخسائر اللحظية بتشكيله لموجه صاعدة وتحقيقه بذلك لمستوى 129.95 إلا أن ذلك لن يؤكد تخلصه من الضغوط السلبية باستمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 بالإضافة إلى تشكيل مستوى 130.05 لحاجز إضافي أمام التداولات الحالية.

مما سبق, سنبقى على ترجيحنا التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف قريبا مستوى 129.10 وباستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد تمتد التداولات نحو 128.25 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.00 و 128.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط