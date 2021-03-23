شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-تحليل - 23-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المتمركز عند 151.90 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا ولنلاحظ تذبذبه حاليا دون الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 150.50.

لذلك, سنبقى على توقعنا الهابط ولنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي, البدء بتسجيل الأهداف بانجذابه نحو 149.40 وصولا نحو 147.80 ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا العائق بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.00 و 149.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط