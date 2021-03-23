الاقتصاد

سعر البلاتين يهبط بهدوء – تحليل - 23-3-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيل تداولات سلبية بطيئة ليعزز بذلك المسار التصحيحي الهابط والمقترح سابقا, نذكر بأهمية ثبات الحاجز المتمركز عند 1230.00 ليزيد ذلك الضغوط السلبية على تداولات السعر ولنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 1150.00 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 1105.00.

 

استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد بدوره من الضغوط السلبية وليمنح السعر فرصة لتجميع عزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من تحقيق الأهداف المقترحة سابقا.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1150.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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