شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يهبط بهدوء – تحليل - 23-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيل تداولات سلبية بطيئة ليعزز بذلك المسار التصحيحي الهابط والمقترح سابقا, نذكر بأهمية ثبات الحاجز المتمركز عند 1230.00 ليزيد ذلك الضغوط السلبية على تداولات السعر ولنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 1150.00 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 1105.00.

استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد بدوره من الضغوط السلبية وليمنح السعر فرصة لتجميع عزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من تحقيق الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط