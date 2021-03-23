شكرا لقرائتكم خبر عن لابد من هبوط سعر النحاس – تحليل -23-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديم تداولات بطيئة خلال الفترة الأخيرة محافظ على استقراره بذلك دون مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 4.1900, استمرار ثبات هذه المقاومة سيزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة لنبقى بانتظار تحقيقه بذلك للأهداف المتمركزة عند 3.9500 و 3.8810.

أما اندفاع التداولات فوق المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيؤكد انتقال السعر لمسار صاعد جديد ليسهل ذلك مهمة تسجيله لأهداف إيجابية جديدة بدأ من 4.4100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1400 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة