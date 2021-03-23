شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية بشكل قوي ليكسر مستوى 0.9256 ويستقر دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9180.

مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يقدّمان إشارات سلبية تدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 0.9256 والأهم دون 0.9318.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9180 والمقاومة 0.9270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط