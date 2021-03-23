شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبدأ بسلبية – تحليل - 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليبتعد عن مستوى 0.7765، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7615.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم السيناريو السلبي المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون مستوى 0.7765.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7640 والمقاومة 0.7750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط