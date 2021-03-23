شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لاختراق مستوى 64.65 لكنه لم يتمكن من الثبات فوقه، ليظهر ميلاً هابطاً ويتجه لاختبار الدعم 63.65، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد هذين المستويين لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نشير إلى آن استمرار الميل الهابط وكسر 63.65 سيضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 62.95 ثم 62.00، بينما يمثل اختراق 64.65 مفتاح التوجه لتحقيق مكاسب تصل إلى 66.90 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.35 والمقاومة 65.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي