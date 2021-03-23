شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تضغط على الدعم – تحليل - 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة تداولات اليوم بميل هابط جديد ليبدأ الضغط على مستوى 25.50، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 24.55 كهدف سلبي تالي.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 26.75 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.80 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط