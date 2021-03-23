شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه مقاومة قوية – تحليل - 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر الذهب صعوبة في تخطي حاجز 1740.00، ليستمر باختبار أرضية الدعم التي شكّلها فوق المقاومة المخترقة للقناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1765.00 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1731.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1725.00 والمقاومة 1765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد