شكرا لقرائتكم خبر عن «ترايستار» تعتزم طرح 25% وإدراج أسهمها في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة النجم الثلاثي للنقليات المعروفة باسم "ترايستار"، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة ، ويقع مقرها في دبي، عزمها المضي قدمًا في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

تأسست شركة النجم الثلاثي للنقليات في عام 1998 كمقدم لخدمات النقل البري لصناعة البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تطورت لتصبح شركة عالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للطاقة تقدم خدماتها لقاعدة عملاء متنوعة من الشركات الاستثمارية "الممتازة". وتزاول المجموعة أعمالها في 21 دولة ومنطقة عبر ثلاث قارات وتمتلك أكثر من 2,000 أصل من أصول النقل البري و35 سفينة بحرية ، بما في ذلك تشغيل 69 مستودع وقود وأكثر من 100 موقع خاص بعمليات الإمداد بالوقود في الأماكن النائية، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الخدمات المتكاملة.

وبفضل ما تتمتع به من سمعة طيبة من حيث الجودة، والتي تم بناؤها على مدى عقدين من مزاولة الأعمال والالتزام بالسلامة والتميز التشغيلي، أصبحت شركة النجم الثلاثي للنقليات علامة تجارية موثوق بها في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية. وتعد المجموعة الشريك المفضل لشركات النفط العالمية الرائدة وشركات النفط الوطنية في قطاع الطاقة. وتمتد عروض خدمات شركة النجم الثلاثي للنقليات المتنوعة والمتكاملة لتشمل الخدمات اللوجستية للوقود بهدف دعم بعثات حفظ السلام والبعثات الإنسانية للمنظمات الحكومية الدولية في المناطق الجغرافية النائية (الوقود عن بعد) وكذلك المشروعات التجارية (الوقود التجاري) والخدمات اللوجستية البحرية والنقل البري والتخزين بالإضافة إلى مستودعات الوقود. وتتمتع شركة النجم الثلاثي للنقليات بمكانة فريدة كمقدم للحلول اللوجستية الشاملة والمتكاملة للطاقة لقاعدة عملاء عالمية من الدرجة الممتازة يتطلع إليها الكثيرون.

تحظى المجموعة بسجل حافل بالنمو كما يتضح من معدل النمو السنوي المركب للتدفقات النقدية التشغيلية الذي بلغ 12.4٪ في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020، كما حققت في تلك الفترة هامش أرباح ثابت قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين يتراوح من 20.1% إلى 22.8%. وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حققت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 453.4 مليون دولار، وأرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 103.6 مليون دولار. ويستند هذا السجل إلى نموذج أعمال قوي وتميز تشغيلي وإدارة مالية صارمة.

مليار دولار

وبحسبما نقلت «بلومبيرج» عن مطلعين قد تسعى تريستار إلى الحصول على تقييم بأكثر من مليار دولار.

واختارت الشركة «إتش إس بي سي» و«سوسيتيه جنرال» و«أبوظبي الأول» كمدراء دفاتر، بينما تم الإبقاء على «بنك اوف أمريكا» و«سيت جروب» كمنسقين عالميين للبيع.

و«تريستار» شركة تابعة لشركة الخدمات اللوجستية الكويتية «أجيليتي» وتعمل في 20 دولة. وتقدم خدمات النقل والتخزين للصناعات البترولية والكيماوية للعملاء بما في ذلك شركة «أدنوك» و«توتال» و«داو».