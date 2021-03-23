شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق مرتفعة بدعم مكاسب «تيسلا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهم أوروبا تصعد بقيادة السيارات

صعدت بورصة وول ستريت، الاثنين مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة مبيعات مؤخرا أثارتها قفزة في عوائد السندات، وقفز سهم تيسلا بعد أن قال صندوق يديره مستثمر رئيسي في الشركة الصانعة للسيارات الكهربائية إن أسهمها ستقترب من ثلاثة آلاف دولار بحلول عام 2025.

وكانت مكاسب تيسلا بين أكبر الداعمين للمؤشرين ستاندرد أند بورز وناسداك.

وقال محللون إن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في 14 شهرا، عندما سجلت 1.754 بالمئة الأسبوع الماضي، سمح لأسهم التكنولوجيا بالتعافي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.31 بالمئة إلى 32730.35 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 0.70 بالمئة ليغلق عند 3940.59 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.23 بالمئة ليغلق عند 13377.54 نقطة.

أسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية بحلول إغلاق، الاثنين بعد أن استأنفت شركات صناعة السيارات موجة صعودها، بينما تراجعت البنوك إثر انخفاض حاد للعملة التركية وفي ظل استمرار المخاوف من فرض مزيد من القيود بسبب تنامي إصابات فيروس كورونا في القارة.

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، معوضا خسائره المبكرة، مع ارتفاع أسهم شركات السيارات لليوم الخامس في الجلسات الست الأخيرة.

وقفز سهم بورشه 8.9 بالمئة بدعم من موجة شراء رفعت أسهم فولكسفاجن بعد أن كشف صانع السيارات الألماني عن خطط لتحدي تيسلا في سوق السيارات الكهربائية.

ورفع دويتشه بنك سعره المستهدف لسهم بورشه، التي تملك حصة أغلبية في الأسهم العادية لفولكسفاجن، في أعقاب رفع سعره المستهدف لسهم فولكسفاجن.

وقال ميشيل بيدروني، مدير الصندوق في ديكاليا، «فولكسفاجن تبلي بلاء حسنا في تخفيضات التكلفة... وهو ما يجعل التقييمات الحالية مثيرة للاهتمام في المدى المتوسط إلى الطويل.»

وهوت الليرة التركية مقتربة من مستوى قياسي منخفض بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مطلع الأسبوع وعين محله منتقدا لأسعار الفائدة المرتفعة.

وانخفضت أسهم بنوك منطقة اليورو المنكشفة على تركيا، مثل «بي.بي.في.إيه» الإسباني و«أوني كريديت» الإيطالي و«بي.إن.بي باريبا» الفرنسي و«آي.إن.جي» الهولندي، بين 0.8 بالمئة وسبعة بالمئة.

غير أن المعنويات تحسنت بنهاية الجلسة.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار لدى أيه.جيه بيل، «لحسن الحظ أن الوضع حى الآن لا يقارن بما حدث في 2018، عندما حذر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر محتملة على البنوك المنكشفة على تركيا ومن خطر أن تمتد متاعبها إلى النظام المالي عموما. البنوك الأوروبية قلصت دفاتر قروضها إلى تركيا منذ 2018 وإتش.إس.بي.سي يدرس انسحابا كاملا.»

الأسهم الآسيوية

تباين أداء الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في تعاملات الاثنين. وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.62% في تعاملات بعد الظهر بينما تقدم مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.26%.

وهوت الأسهم اليابانية، الاثنين إذ تضررت شركات صناعة السيارات بعد اندلاع حريق في مصنع مملوك لشركة توريد أشباه الموصلات رينيساس إلكترونيكس مما أوقد شرارة مخاوف بشأن تضرر إنتاج المركبات جراء وقوع المزيد من النقص في إمدادات الرقائق. وواصل نيكاي أداء دون مستوى السوق الأوسع نطاقا، بعد أن قال بنك اليابان المركزي يوم الجمعة إنه لن يشتري بعد الآن في صناديق المؤشرات المربوطة بنيكي. وتراجع نيكاي 2.07 بالمئة ليغلق عند 29174.15 نقطة وهو أكبر انخفاض منذ الرابع من مارس.

مكاسب 8 أيام

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، وتراجع 1.09 بالمئة ليغلق عند 1990.18 نقطة. وانخفض سهم رينيساس بما يصل إلى 4.89 بالمئة بعد أن قالت شركة توريد أشباه الموصلات الكبيرة لقطاع السيارات إن الإنتاج في مصنعها الذي تضرر بفعل الحريق سيستغرق ما لا يقل عن شهر لاستئنافه، وإن شركات صناعة السيارات ستبدأ التضرر من نقص الواردات في نحو شهر.

وسجل مؤشر معدات النقل أكبر تراجع في السوق وتلاه قطاع التأمين. ونزل سهم هوندا موتور 3.63 بالمئة بينما خسر سهم نيسان موتور 3.7 بالمئة. وفقد سهم دينسو لصناعة مكونات السيارات 4.94 بالمئة وتراجع سهم تويوتا موتور 3.26 بالمئة. وواصلت الأسهم التي لها أوزان كبيرة على المؤشر نيكاي المعاناة جراء قرار بنك اليابان الشراء في صناديق المؤشرات المربوطة بتوبكس فقط.

وتراجع سهم فاست للتجزئة 4.54 بالمئة ونزل سهم دايكن 4.02 بالمئة.

أسواق البر الصيني

كذلك، ارتفعت أسواق البر الرئيسي الصيني في فترة ما بعد الظهر، مع ارتفاع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.9% بينما كسب مكون شنزن 0.71%. وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.18%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم في أستراليا، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.74%. وارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.31%. (وكالات)