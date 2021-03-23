شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الكندوز يتراوحح بين 100-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - َمع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشهد سوق اللحوم البلدى استقرارا فى الأسعار، وذلك في ظل زيادة الإنتاج المحلى بفضل المشروعات القومية التي تهدف لزيادة إنتاج اللحوم من خلال مشروعات مثل إحياء البتلو، إضافة إلي تعويض الكميات التي يحتاجها السوق باستيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء من السودان والبرازيل، وذلك لتغطية احتياجات السوق وعرضها بمنافذ التوزيع المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وترواحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120 - 140.جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وفيما يخص سعر الكبدة البلدى، يتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

وكان اتحاد الغرف التجارية، قد أعلن في وقت سابق عن تشديد الرقابة علي السلع الغذائية مؤكدا استقرار أسعار جميع الأغذية الأساسية، وزيادة المعروض في الأسواق.