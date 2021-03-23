تقرير: ارتفاع نسبة تمثيل السيدات بمجالس إدارات شركات البورصة إلى 11.6%

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القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حكومى عن ارتفاع نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات المسجلة في البورصة المصرية من 10.1% في عام 2019 لتصل إلى 11.6% عام 2020.

وأضاف التقرير، الصادر حديثا عن وزارة التخطيط، أن ارتفاع نسبة تمثيل السيدات فى شركات القطاع العام تحسنت النسبة لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019،

وأوضح التقرير، أن ارتفاع النسبة كان بسبب قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في عام 2020، الذي ينص على "أن يتضمن تشكيل مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل"، مؤكدة أنه تم حث الشركات المقيدة بالبورصة على تبني الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع المضايقات للنساء داخل بيئة العمل.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أعرب عن أمله في تضاعف أعداد الشخصيات النسائية المؤهلة للتواجد بمجالس إدارة الشركات، حتى تمضي الهيئة في رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 25% من مقاعد مجالس إدارة الشركات وعدم الاكتفاء بمقعد واحد، والاستفادة من نتائج الدراسات السابق إجرائها على مجتمع من الشركات الخاصة والعامة المقيدة في البورصة المصرية، والتي رصدت تحقيق الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل، وتحقيق الشركات التي تضم نساءً في مجالس إداراتها معدلات نمو أكبر في العائد على حقوق المساهمين، وفي العائد على الأصول، وفي العائد على المبيعات، والميل لتفضيل التمويل عبر الأسهم واعتماد أقل على الديون.