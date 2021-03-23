شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10226 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق للغاية قرابة الـ 100 نقطة صعودا وهبوطا، وهو ما يعكس حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه مستوى 10200 او 10300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,186 بينما مستوى المقاومة هو 10,260 نقطة