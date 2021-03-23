شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز (MARAKEZ) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 28.80 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويقترب السهم حاليا من مستوى المقاومة القوي عند 30.50 فلس، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 24 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 31 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 26.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 29.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط