شكرا لقرائتكم خبر عن الأنظمة (ASC) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت الضغوط البيعية على السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 79.40 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 83 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاضا في الاجل القصير قد يصل بالسهم لمستوى الدعم 62فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 88 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 72.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 83.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط