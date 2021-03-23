شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يرتفع بشكل كبير -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 46 فلس، والذي يعد أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، كما انهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 47 فلس كمستوى أول ثم 49 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 45 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 45.80 وبين مستوى المقاومة هو 47 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد