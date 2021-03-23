شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 92.40 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 89.90 فلس، ليكون بذلك نموذج "Dark cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 85 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 93 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 87.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 92.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط