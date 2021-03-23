شكرا لقرائتكم خبر عن المساكن (MASAKEN) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق عند مستوى 31.60 فلس نهاية تداولات امس الاثنين، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 30 فلس كمستوى أول ثم 24 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 30.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 32.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط