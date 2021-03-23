شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 209 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 200 فلس كمستوى أول خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 207.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 210.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط