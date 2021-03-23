شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه ليغلق امس الاثنين عند مستوى 221 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 215 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 228 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 218 فلس وبين مستوى المقاومة هو 222 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط