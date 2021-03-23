شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة إلى تقريرنا الاخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 9 ريال، فقد انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي ليغلق امس الاثنين عند مستوى 8.771 ريال، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 8.30 ريال، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 9.05 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.66 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.81 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط