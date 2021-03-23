شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) قد يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 17.18 ريال، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 1.60 ريال كمستوى أول ثم 16.30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.79 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط