شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يشكل مثلث صاعد -تحليل صباحي- 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 3.047 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 2.95 ريال، وهو ما اكد نموذج المثلث الصاعد، والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 3.50 ريال، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.88 وبين مستوى المقاومة هو 3.21 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد