شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق مرتفعاً رغم إضراب عمالها في إيطاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من الاضطرابات التي تواجهها شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية من إضراب عمالها في إيطاليا.



وأعلن موظفو خدمات التوصيل والمستودعات التابعة لـ"أمازون" في إيطاليا بدء إضراب عن العمل احتجاجات على تدني أحوالهم.



وأفادت اتحادات عمال في الدولة الأوروبية أن الإضراب الذي أعلنه موظفو "أمازون" تكون مدته 24 ساعة، ويشمل مقار تابعة للشركة في مدن "توسكانا" و"فلورنسا" و"بيزا".



وطالبت اتحادات العمال في إيطاليا إدارة شركة "أمازون" بضرورة تحسين أحوال الموظفين وتخفيف الأعباء والضغوط في ظل استمرار جائحة "كورونا".



وكانت "أمازون" قد واجهت مشكلات إضراب مشابهة من عمالها في بعض الدول أبرزها الولايات المتحدة بسبب تسبب ظروف العمل في إصابة بعض الموظفين بفيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 3110.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3126.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3060.05 دولار.