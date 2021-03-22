شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مايكروسوفت" يرتفع مع الإعلان عن عودة جزئية للموظفين إلى مقراتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب إعلان الشركة عن خطتها لإعادة جزئية للموظفين للعمل من مقراتها.



وذكرت "مايكروسوفت" أنها سوف تبدأ في إعادة بعض الموظفين للعمل في بعض المقرات التابعة لها بداية من التاسع والعشرين من مارس/آذار.



وأضافت شركة البرمجيات الأمريكية في بيان رسمي إنها ستتيح عمل موظفيها من مقراتها في "ريموند" بواشنطن وغيرها من المناطق القريبة.



وتشمل الخطة إتاحة الخيار للعمل بدوام كلي أو جزئي أو الجمع بين الأمرين بالعمل بعض الأيام في مقرات "مايكروسوفت" والبعض الآخر في المنازل.



يأتي ذلك في ظل إعلان العديد من الولايات الأمريكية عن تخفيف قيود الإغلاق والعودة التدريجية للحياة الطبيعية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق عند الضرورة.



نجدر الإشارة إلى أن المؤسس الشريك لـ"مايكروسوفت" "بيل جيتس" قد صرح في وقت سابق هذا العام بأن العمل من المنازل قد يصبح الأمر التقليدي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 235.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 236.9 دولار وأقل سعر عند 230.4 دولار.