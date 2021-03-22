شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يقود "وول ستريت" للإغلاق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الإثنين بدعم من القطاع التكنولوجي الذي وسع مكاسب "وول ستريت" فضلا عن انخفاض العائد على سندات الخزانة.



وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.699%، وذلك بعد الارتفاع أعلى 1.7% في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى في ثلاثة عشر شهراً.



ويرى مسؤولون في الاحتياطي الاتحادي أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي من جائحة "كورونا" بشكل تدريجي.



كان البنك المركزي الأمريكي قد كشف في توقعاته الأسبوع الماضي عن أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنسبة 6.5% خلال عام 2021، كما توقع تسارع وتيرة التضخم وانخفاض معدل البطالة في العام الجاري.



من جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" اليوم بأن العملة الرقمية "البيتكوين" قد تكون بديلا للذهب من الناحية الاستثمارية، لكنها لن تكون بديلا للدولار.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% أو ما يعادل 13 سنتا وأغلق الخام عند 61.55 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 60.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.1% أو ما يعادل 9 سنتات وأغلق عند 64.62 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.9 دولار وأقل سعر عند 63.4 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 103 نقاط) إلى 32731 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 32810 نقاط وأقل مستوى عند 32512 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 162 نقطة) إلى 13377 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13455 نقطة وأقل مستوى عند 13278 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 3940 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3955 نقطة وأقل مستوى عند 3914 نقطة.