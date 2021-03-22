شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بعد بيانات صادرات قوية في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بعد بيانات الصادرات في الأسبوع الماضي.



وكانت عقود الذرة قد تلقت دعما في الأسبوع الماضي من بيانات الصادرات الأمريكية إلى الصين لكن المستثمرين لا يزالوا في ترقب للتقرير الفصلي من قبل وزارة الزراعة الأمريكية الذي سيصدر في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الجاري والذي سيتناول خطط الزراعات والمخزونات.



ويتوقع محللون تداول عقود الذرة والصويا والقمح داخل نطاق ضيق في الفترة القادمة إلى حين صدور التقرير.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.3% وأغلقت عند 5.49 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.58 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.46 دولار.