شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «الهلال» و«الياه سات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مذكرة تفاهم مع شركة «الياه سات» للاتصالات الفضائية، لتوفير حلول تقنية متقدمة لتعزيز مسيرة التعليم عن بعد، ودعم مبادرة المدرسة الرقمية في عدد من الدول المتضررة من الكوارث والأزمات، وذلك ضمن مبادرات الهيئة النوعية في عام الخمسين.

وتهدف المذكرة إلى دعم قطاع التعليم في الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، من خلال إيجاد وسائل تعليمية متطورة لمواجهة التحديات التي تعيق مسيرة التعليم.

وقع المذكرة - بمقر الهيئة في أبوظبي - من جانب الهلال، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام، فيما وقعها من جانب الشركة علي هاشم الهاشمي الرئيس التنفيذي.

وبموجب مذكرة التفاهم تقوم «الياه سات» بسد فجوة الاتصال في المناطق البعيدة عن متناول شبكات الاتصال في العالم، وتسهيل وصول الهلال الأحمر الإماراتي لمناطق تغطية الشركة والتي تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأكد الدكتور محمد الفلاحي، أن المذكرة تجسد رؤية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهلال، في نسج الشراكات الهادفة والبناءة مع الشركات والمؤسسات الوطنية.

وقال علي الهاشمي: «تعمل الياه سات على سد فجوة الاتصال في مناطق العالم البعيدة عن متناول شبكات الاتصالات». (وام)